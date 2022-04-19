Yeryüzü Doktorları Derneği, Sudan'da 200 aileye gıda paketi dağıttı

Yeryüzü Doktorları Derneği, Sudan'da ramazan yardımları kapsamında 200 aileye gıda paketi teslim etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, içerisinde un, şeker, tuz, fasulye ve hurma gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolilerin, Sudan'ın Umdurman kentinin El Muhendisin bölgesindeki ihtiyaç sahibi 200 aileye ulaştırıldığı belirtildi.