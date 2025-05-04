Yeryüzü Doktorları Derneği Somali'de Sağlık Hizmetleri Sunacak

Yeryüzü Doktorları Derneği Somali'de Sağlık Hizmetleri Sunacak
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Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibiyle Somali'de kulak, burun ve boğaz muayeneleri ve ameliyatları gerçekleştirecek. Ekip, TİKA işbirliğiyle 13 Mayıs'a kadar Hargeisa'da hizmet verecek.

Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibiyle Somali'de, kulak, burun ve boğaz alanında muayene ve ameliyatlar gerçekleştirecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerde faaliyetlerini yürüten Yeryüzü Doktorlarının gönüllü sağlık çalışanları, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Somali'ye gitti.

Kulak burun boğaz cerrahı 2 doktor öğretim üyesi, anestezi uzmanı ve teknikeri, 2 ameliyathane hemşiresi, 2 proje koordinatörü ile ülkeye giden ekip, 13 Mayıs'a kadar Hargeisa şehrinde hizmet verecek.

Kentte tespit edilen 35 zorlu vakanın ameliyatını yapacak olan sağlık ekibinin kullanacağı tıbbi malzeme de Türkiye'den tedarik edildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
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