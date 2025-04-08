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Yeryüzü Doktorları Derneği, Ramazan'da 52 Ülkede 150 Bin Kişiye Ulaştı

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Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazan boyunca 52 ülkede yaptıkları gıda yardımları ve iftar sofralarıyla 150 binden fazla insana destek sağladı. Dernek, Gazze'de mobil sağlık hizmetleri ile yaralılara acil yardımda bulunurken, aşevinin bombalanmasıyla birlikte yeni zorluklarla karşılaştı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazanda 52 ülkeye yaptığı gıda yardımıyla 150 binden fazla insana ulaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek, Afganistan, Yemen, Filistin, Somali ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 52 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 9 bine yakın ramazan kumanyası dağıttı.

Dernek, hem kumanya desteği hem de kurduğu iftar sofraları vesilesiyle ramazanın bereketini dünyanın dört bir yanındaki 100 bin kişiyle yaşadı.

Gazze'deki Şifa, Endonezya ve Al Ahli hastanelerinde sağlık hizmetlerine devam eden dernek, Gazze'nin kuzeyinde kurduğu mobil sağlık noktasında da yaralılara acil yardım hizmeti veriyor.

Derneğin, Gazze'de ramazan boyunca 40 binden fazla kişiye iftar desteği sağlayan aşevi ise arife günü iftar hazırlığı sırasında bombalanmış, aşevi saldırı sonrası kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
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