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Yeryüzü Doktorları Derneği, Kurban Bağışlarını 22 Ülkede İhtiyaç Sahiplerine İletecek

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Yeryüzü Doktorları Derneği, 'Kurban Olsun Sağlık Olsun' kampanyası kapsamında kurban bağışlarını 22 ülkede ihtiyaç sahiplerine iletecek. Dernek, açlıkla mücadele eden ülkeler başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında kurban sevinci yaşatacak. Ayrıca, Çad ve Kamerun'da gönüllü uzman doktorları ile ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti de sunacak.

Yeryüzü Doktorları Derneği, "Kurban Olsun Sağlık Olsun" kampanyası kapsamında kurban bağışlarını 22 ülkede ihtiyaç sahiplerine iletecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları, açlıkla mücadele eden ülkeler başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında kurban sevinci yaşatacak.

Kurban hisse bedelini yurt içinde 12 bin lira, yurt dışında ise 4 bin lira olarak belirleyen dernek, bu yıl Afganistan, Çad, Kamerun, Yemen ve Filistin gibi toplam 22 ülkede kurban dağıtımı yapacak.

Yeryüzü Doktorları, ayrıca, sağlık imkanlarının yetersiz olduğu Çad ve Kamerun'da gönüllü uzman doktorları ile ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti de sunacak.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Çad İnsan Hakları Sağlık Güncel Haberler

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