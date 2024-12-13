Yeryüzü Doktorları Derneği Halep'te Sağlık Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor
Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye'deki Baas rejiminin sona ermesinin ardından Halep'te mobil sağlık ekipleriyle sağlık ve insani yardım sağlıyor. Dernek, kadınlar ve çocuklara yönelik jinekoloji, pediatri ve dahiliye alanlarında birinci basamak sağlık hizmeti sunuyor.
Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye'de Baas rejiminin son bulmasının ardından bölgedeki nüfus artışına ve sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, rejim güçlerinin çekildiği ve sağlık ihtiyacının yüksek olduğu Halep'te mobil sağlık ekibiyle tıbbi ve insani yardım faaliyetleri yürütülmeye devam ediliyor.
Halep ile çevresinde kadınlarla çocuklara yönelik çalışmalarına ağırlık veren dernek, özellikle jinekoloji, pediatri ve dahiliye branşlarında mobil olarak birinci basamak sağlık hizmeti sağlamaya başladı.
Sağlık hizmetleri kapsamında Halep ve köylerini tek tek gezen mobil ekip, muayene işleminden sonra ilaç desteği de sağladı.
Gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşan dernek, bölgede sağlık sistemini desteklemeye yönelik hizmetlerini sürdürecek.