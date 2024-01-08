Yeryüzü Doktorları Derneği Gazze sergisi Bursa'da ziyarete açıldı
Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in saldırıları sonucu hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'ye dikkat çekmek amacıyla Bursa'da bir sergi düzenledi. Sergide, 2015-2023 yılları arasında çekilen fotoğraflar yer alıyor ve vatandaşlar tarafından ilgi görmektedir. Sergi, 15 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecektir.
Yeryüzü Doktorları Derneğince, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'ye dikkati çekmek amacıyla hazırladığı sergi, Bursa'da ziyarete açıldı.
BursaRay Şehreküstü İstasyonu'nda ziyarete açılan sergide, 2015-2023 yılları arasında Yeryüzü Doktorları Derneği yetkililerin Gazze'de çekilen fotoğrafları yer alıyor.
Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide, 35 fotoğraf yer alıyor.
Sergi, 15 Ocak'a kadar görülebilecek.