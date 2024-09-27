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Yeryüzü Doktorları Depremzedelere Sağlık ve Psikolojik Destek Verdi

Yeryüzü Doktorları Depremzedelere Sağlık ve Psikolojik Destek Verdi
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Yeryüzü Doktorları Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilaç ve medikal yardımların yanı sıra psikososyal destek ile depremzedelerin yanında oldu. 17 ay boyunca gönüllü ekipler, çadır ve konteyner kentlerde sağlık hizmetleri sundu, temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalara ilişkin rapor paylaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gönüllü sağlık ekipleri, depremin ardından 24 saat içinde bölgeye ulaşarak durum analizi sonrası ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Ekipler, felaketin etkilediği 11 ilden en çok ihtiyacın hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da sağlık istasyonları kurarak depremzedeler için gönüllü sağlık hizmeti verdi. Hastanelerin hasar gördüğü ve hizmet veremediği anda çadır hastaneler oluşturan Dernek ekipleri, birinci basamak tedavi hizmetiyle depremzedelerin yanında oldu.

Ortopedi ve jinekoloji alanlarındaki acil vakalar için hizmet verebilen hastanelerde ameliyatlarını gerçekleştiren gönüllü hekimler, ani doğum yapan ya da uzuv kaybı yaşamak üzere olan depremzedelerin hayata tutunmasını sağladı.

Yeryüzü Doktorları, kriz anında medikal desteğin yanı sıra insani yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken tedarik ağıyla da ilaç desteğini sağladı. Depremin afetzedeler üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak amacıyla kurulan psikososyal destek çadırlarında bir yıl boyunca uzman psikologlar eşliğinde çocuklara ve yetişkinlere yönelik çalışmalar sürdüren Dernek, etkinliklerle birlikte hem grup hem bireysel görüşme seansları gerçekleştirdi.

Gönüllü mobil sağlık ekipleri, kırsaldaki ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu

Depremin ardından geçen 17 aylık süreçte çadırlarda başladığı çalışmaları konteyner kentlere taşıyan Yeryüzü Doktorları, yıl boyunca ihtiyacın devam ettiği her alanda hizmetlerini sürdürdü. Bununla beraber sağlık hizmetlerine ulaşamayan kırsal kesimde yaşayan depremzedeler için kurulan gönüllü mobil sağlık ekipleri, sağladıkları hizmetlerle ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.

Gönüllü sağlık hizmetinin yanında depremzedelere hijyen kiti, battaniye, bebek maması ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerinin tedarikini de sağlayan Dernek, ramazan ayı ve Kurban Bayramı boyunca gıda ihtiyacını karşılamak için faaliyet yürüttü. Bu kapsamda konteyner kentlerde gıda kolisi dağıtımları, iftar organizasyonları gerçekleştirilirken depremden etkilenen illerde kurban kesilerek depremzedelere kurban eti de ulaştırdı.

Dernek, Kahramanmaraş'ta 82 bin, Hatay'da 86 bin, Adıyaman'da 81 bin, Malatya'da 89 binden fazla faydalanıcının yaralarını sardı, tüm müdahaleler ve yardım faaliyetlerinde doktor, hemşire ve psikologların da bulunduğu binden fazla gönüllü sağlık çalışanı görev yaptı.

Depremden en çok etkilenen 4 ilde birinci basamak sağlık istasyonuyla hizmet sağlayan Yeryüzü Doktorları, Hatay özelinde psikososyal desteğe de ağırlık verdi.

En çok yıkımın yaşandığı Hatay'da psikolojik açıdan travmaların daha kötü durumda olduğunu gözlemleyen Dernek, uzman gönüllü psikologlarıyla Katar Konteyner Kenti'nin iki farklı bölgesinde özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik bireysel görüşme ile psikososyal destek seanslarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

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