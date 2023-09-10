Yeryüzü Çocukları Derneği, deprem ve kriz bölgelerindeki çocuklara okul seti kampanyası düzenledi

Yeryüzü Çocukları Derneği, deprem ve kriz bölgelerindeki çocuklara yönelik okul seti kampanyasına destek amacıyla 'Çocuklar İçin Bir Aradayız' etkinliği düzenledi. Etkinlikte kolaj atölyesi, robotik kodlama atölyesi ve ebru çalışmaları yapıldı. Dernek Başkanı Sümeyye Altun, etkinlikte toplanan gelirin deprem bölgesindeki çocukların okul setlerinde kullanılacağını belirtti.

Yeryüzü Çocukları Derneğinin deprem ve kriz bölgelerindeki öğrencilere yönelik okul seti kampanyasına destek amacıyla "Çocuklar İçin Bir Aradayız" etkinliği düzenlendi.

Bilim ve İnsan Vakfının binasındaki etkinlikte kolaj atölyesi, çocuklar için robotik kodlama atölyesi ile ebru çalışmaları yapıldı.

Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun, AA muhabirine, deprem bölgesindekiler başta olmak üzere kriz bölgesindeki çocuklarla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Depremde bölgesindeki çocukların birçok yıkım yaşadığını dile getiren Altun, "Bu çocuklarımız yarınla beraber aslında hedeflerine doğru gidecek ve güzel bir güne başlayacaklar. Bugün de çocuklarımız çantaları ve kırtasiye setleriyle beraber güzel bir okul serüvenine başlasınlar istiyoruz. Bu nedenle bugün bir araya geldik. Etkinlikte aslında hedefimiz çocuklarımızın bu çanta setlerini tamamlamak." dedi.

Altun, etkinlikte toplanan bütün gelirin deprem bölgesindeki çocukların okul setlerinde kullanılacağını ifade etti.

Önemli olanın dertli insanların etkinlikte bir araya gelmesi olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde biz dağıtımlarımızı yapacağız. Zaten deprem döneminin başından itibaren 5 farklı ilde çalışmalarımızı yürüttük. Hala da aktif olarak yürütmeye devam ediyoruz. Özellikle Kahramanmaraş ve Hatay illerinde çeşitli bölgelerde psikososyal destek ve eğitim desteği verdiğimiz çadırlarımız bulunuyor. Orada da aktif olarak çocuklarımızla hep beraberiz. Okullar açıldıktan sonra hem okulların içinde hem de konteyner kentlerde, çadır kentlerde çalışmalarımızı devam ettiriyor olacağız."