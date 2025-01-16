Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor

Yermuk Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere Türkiye'den Yardım Eli

Yermuk Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere Türkiye'den Yardım Eli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Şam kentindeki Yermuk Mülteci Kampı'nda zor şartlar altında yaşayan Filistinliler, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sağlanan yardımlarla hayatlarını sürdürüyor. Kamp sakinleri her alanda yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Yermuk Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler, yaşamlarını insani yardımlarla sürdürüyor.

Esed rejimi tarafından bombalanan ve neredeyse tamamı hasar gören kamptaki derme çatma evlerde barınan yaklaşık 16 bin Filistinli, zorlu şartlarda yaşamlarına devam ediyor.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kamp sakinlerine yardım elini uzatmaya başladı.

TDV, 2 bin 500 kişiye yardım etti

Şam'da yardım faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), kamptaki 2 bin 500 kişiye gıda kolisi ve ekmek yardımında bulundu.

Suriye genelinde yardımlarını sürdüren vakıf, Yermuk'taki ihtiyaç sahibi Filistinleri de unutmuyor.

"Kampta yaklaşık 3 bin 500 aileden oluşan ihtiyaç sahibi var"

Yermuk Mülteci Kampı'nın yardım organizasyonu sorumlularından Filistinli Abdünasır Temim, AA muhabirine, yardımlardan dolayı TDV'ye teşekkür ettiğini söyledi.

Kamptaki herkesin ihtiyaç sahibi olduğunu belirten Temim, "Kampta yaklaşık 3 bin 500 aileden oluşan ihtiyaç sahibi kardeşimiz var. Biz insani yardım koordinasyonu olarak, Türkiye ve İslam dünyasından gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırız. İnsanların gönüllerine umut, sofralarına bereket olmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.

"Her yardıma ihtiyaç duyuyoruz"

Kampın sakinlerinden İkram el Zammar da Yermuk'ta doğup büyüdüğünü söyledi.

İç savaşta özellikle çocukları için çok korktuğunu dile getiren Zammar, "İnşallah yeni gelen hükümet, bizim ve çocuklarımızın güven ve emniyet içinde yaşamasına yardımcı olacak." dedi.

Zammar, savaşta iş yerine çok yakın bir yere bomba düştüğünü ve yaralandığını kaydederek, "Artık Esed düştü. Geçmişi konuşmak istemiyorum. Geleceğe umutla bakmak istiyorum. Çocuklarımız savaş konusunda çok fazla tecrübe sahibi oldular. Küçücük çocuklar yaşadığı zorluklar nedeniyle bilmemesi gereken çok şey öğrendiler. Ben istiyorum ki rehabilitasyon ekipleri gelip, çocukları normal hayata adapte etsinler." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar yapılan yardımlardan dolayı hayırseverlere teşekkür eden Zammar, "Türkiye ve başka bir yerden gelen her türlü yardıma ihtiyacımız var. Eğitim, sağlık ve nakdi anlamda her yardıma ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Selwa Süleyman Arif ise "Savaşta evim yıkıldı. Herhangi bir kazancım yok. Şeker hastasıyım. Türkiye'den gelen her türlü yardıma ihtiyacım var. Evimi onarmak istiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
img

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan
img

Melike Şahin ile Hadise ters düştü
img

Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.