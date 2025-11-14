Yermük Kampı'nda Savaş Sonrası Yeniden Canlanma

Savaşın ağır yıkıma uğrattığı Şam'daki Yermük Kampı'nda, su ve temel hizmetler büyük oranda yetersiz olmasına rağmen binlerce ailenin geri dönüşüyle birlikte hayat yeniden canlanmaya başladı.

Şam'ın güneyinde 2,1 kilometrekarelik bir alanda yer alan Yermük Kampı, 14 yıllık savaş sürecinde en ağır yıkıma uğrayan bölgelerden biri oldu.

Mahalledeki yapıların yaklaşık yüzde 20'si tamamen, yüzde 20'si ise kısmen Suriye rejiminin bombardımanlarıyla tahrip edildi.

Geride kalan evlerin büyük bölümü rejim güçleri tarafından soyulup yağmalanırken, kamp yetkililerine göre şu ana kadar Yermük'e geri dönenlerin sayısı 7 bin 500 aileye ulaştı.

Suriye rejiminin 8 Aralık'ta düşmesinin ardından savaş boyunca zorla yerinden edilen veya çocuklarını korumak için kampı terk ederek daha güvenli bölgelere sığınan aileler, yeniden Yermük'e dönmeye başladı.

Hizmetler hala yetersiz olmasına karşın Şamlılar, eski mahallelerine kavuşma umuduyla yıkıntılar arasında yeniden yaşam kurmaya çalışıyor.

Barınma imkanları kısıtlı olan aileler, maddi yetersizlikler nedeniyle çökme riski taşıyan binalara yerleşmek zorunda kalıyor.

"Allah'a şükür yeniden döndük, kendi işimi açtım"

Azizeddin Ahmed Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında ailesiyle Yermük Kampı'nı terk ederek Şam'ın Nebik ilçesine sığındığını anlattı.

Savaş boyunca birçok akrabasını ve komşusunu saldırılarda kaybettiğini belirten Esmer, yıllar süren yerinden edilme sürecinin ardından ailesiyle yeniden Yermük'e dönmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Kısmen yıkılmış bir binanın giriş katında küçük bir manav açarak geçimini sağlamaya çalışan Esmer, kampın savaş öncesindeki canlı yapısından söz ederek "Yermük uyumayan bir mahalleydi." dedi.

Kampın eski günlerine döneceğine dair umudunu koruyan Esmer, "Burası kardeşlerimin, arkadaşlarımın, sevdiğim insanların yeri. Kampın içinde büyüdük, burada yaşadık. Allah'a şükür yeniden döndük ve kendi işimi açtım." diye konuştu.

"Yavaş yavaş kampı toparlıyoruz"

Savaş öncesi Yermük'ün Şam'ın en hareketli bölgelerinden biri olduğunu hatırlatan Esmer, şöyle devam etti:

"Kamp uyumazdı. Ne istersen gece 2'de, 5'te, sabahın 6'sında bulabilirdin. İnsanlar birbirine bağlıydı, yaşam doluydu. Savaş her şeyi yıktı. 90 gün ağır kuşatma altında kaldık, birçok kişi öldü. Ama Allah'a şükür geri döndük."

Yakınlarının çoğunu kaybetmesine rağmen hayata tutunmaya çalıştığını vurgulayan Esmer, kampın yeniden canlanacağına inandığını söyledi.

Esmer, sözlerini "Yavaş yavaş kampı toparlıyoruz. Allah'ın izniyle evlerimiz düzelecek. İnsanlar evlerine, sevdiklerine dönecek. Kimse uzaklarda mutlu olamaz. Biz mutluyuz, çok şükür geri döndük." diyerek tamamladı.