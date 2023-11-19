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YERLİKAYA: ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KARTELİNİN "BATI BALKAN KANADI" YÖNETİCİLERİNDEN CHRİSTİJAN PALIC BEŞİKTAŞ'TA YAKALANDI

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da düzenlenen "KARTEL-3? Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin 'Batı Balkan Kanadı' yöneticilerinden Christijan PALIC Beşiktaş'ta yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da düzenlenen "KARTEL-3? Operasyonuyla, İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan Uluslararası Uyuşturucu Kartelinin 'Batı Balkan Kanadı' yöneticilerinden Christijan PALIC Beşiktaş'ta yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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