YERLİKAYA : ANKARA SALDIRISINDA İHMAL İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Mikail BIYIKLI/İSTANBUL İÇİŞLERİ bakanı Ali Yerlikaya Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili ihmal iddialarının araştırıldığını söyledi . Saldırganların Kayseri 'de bir gün önce uzun namlulu silahlarla bir araca ateş açmaları üzerine 112 'ye vatandaş ihbarı olduğunu kaydeden Yerlikaya, ancak ihbarda belirtilen plakanın Plaka Tanıma Sistemi'nde ulusal yerine yerele girildiğini söyledi . Bu yönde bir ihmalin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya geniş açıklama yapacağını vurguladı . Yerlikaya, teröristlerin paramotor ile Türkiye'ye girdiğine dair belirlemenin olduğunu kaydederken 'karada izleri yok' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel