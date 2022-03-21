Yerli yazılımlar global blok zincir sektöründe Türkiye'yi temsil ediyor

Blok zincir odaklı yerli yazılımların dünyaya açılmasıyla dikkatler Türkiye'ye çevrildi. Yerli teknoloji şirketleri blok zincir tabanlı Metaverse, NFT ve kripto para alanlarında, teknolojik altyapısı güçlü projelerle Türkiye'yi dünyada temsil ediyor.

Yeni dünyada iş, eğlence, alışveriş gibi yaşamın çok sayıda öğesini bir araya getiren blok zinciri tabanlı teknolojiler popülerlik kazanıyor. Metaverse ve NFT'ler, blok zincir teknolojilerinin her geçen gün gelişmesiyle giderek yaygınlaşıyor. Öyle ki Emergen Research tarafından yapılan araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl 50 milyar doları aşan küresel NFT pazarının yıllık yüzde 10,7 bileşik büyüme hızıyla 2028'de 130 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Yerli blockchain tabanlı teknolojilerin metaverse evreninde, NFT'lerde ve kripto paralarda, globalde ses getirecek düzeyde bir altyapı sunabildiğini belirten Coinoxs Kurucu Su ve CEO'su Can Azizoğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"2020 yılında halka açık hale gelen ve kar amacı gütmeyen Decentraland Vakfı tarafından denetlenen Decentraland platformu, bu yönüyle dijital mülkiyeti güvence altına alıyor. Türkiye'de çok sayıda ilke imza atan bir teknoloji şirketi olarak, ülkemizdeki her kesimi kapsayan ilk blok zincir topluluğu platformu OxsConnect ile Decentraland'de 4 farklı lokokasyonda yerimizi aldık. Bu lokasyonlardan ilkini fuaye, etkinlik ve workshop alanı olarak inşa ettik. Diğer 3 lokasyonda ise şirketlere reklam alanlarının yanı sıra çeşitli tanıtım hizmetleri sunuyoruz. Şirket, sanatçı, koleksiyoner, futbol kulübü, oyun geliştirici ve tasarımcı gibi farklı kitlelerin NFT'lerinin sergilendiği ve satışa sunulduğu etkinlikler üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Uyguladığımız POAP yani çekiliş yöntemiyle etkinliklere katılanların NFT sahibi olmalarını sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Decentraland'da Türkiye'nin ilk üniversite etkinliğini düzenledik. Çok sayıda üniversite ile görüşmelerimiz sürüyor. Platformdaki play to earn olarak tanımlanan oynadıkça kazandıran yapılarda da oyun şirketlerine sponsorluk hizmeti vererek token'ları reklamlaştıracağız."

"BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİNE DAYALI YERLİ YAZILIMLARLA DÜNYAYA AÇILDIK"

Blok zincir teknolojisine dayalı yerli yazılımlarla dünyaya açıldıklarına değinen Can Azizoğlu, "Türkiye'nin blok zincirindeki ilk yerli AML (kara para aklamayı önleme) hizmetiyle kullanıcıların güvenli ve güvensiz adresleri analiz etmelerini sağlıyoruz. Adreslerin kaynağından elde ettiğimiz verileri işleyip, işlem güvenliğine yönelik kolay ve anlaşılır risk analizi sunuyoruz. Cüzdan hesabına gönderilen ID'nin güvenilirliğini ve kötü amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını tespit ediyoruz. Böylece dijital cüzdanların risk karnesini çıkarıyoruz. Hizmetimiz bu yönüyle B2B ve B2C şirketler ile blok zincir üzerinden işlem yapan bankalar için büyük bir potansiyel sunuyor" diye konuştu.

AKADEMİK ÇALIŞMALARA REHBERLİK EDECEK

Dijital para birimlerinin istatistiksel göstergeleriyle kullanıcıların nakit akışını ve bu trafiği oluşturan unsurlara ilişkin bilgileri Türkiye'nin ilk yerli Explorer platformunda bir araya getirdiklerini söyleyen Coinoxs Kurucusu ve CEO'su Can Azizoğlu, "Bu hizmetle kripto para transferinin uçtan uca kontrolünü sağlıyoruz. Platforma yeni ekleyeceğimiz bir özellikle dijital cüzdanlarda hangi coinlerin ağırlık kazandığını görebileceğiz. Böylece araştırma odaklı akademik çalışmalara rehberlik edeceğiz" dedi.

YERLİ YAZILIMLARLA DÜNYAYA AÇILIYOR

Türkiye'nin ve dünyanın tam donanımlı ilk kripto teknik destek hizmetini de geliştirdiklerini kaydeden Can Azizoğlu, "Yeni ürün ve hizmetlerimizi küresel pazarlara kazandırırken Türkiye'yi dünyada temsil ediyoruz. 20-23 Mart'ta Dubai'de düzenlenen AIBC Zirvesi'nde dünyanın yeni nesil topluluk NFT'si OxsTribe'ın lansmanını da yaptık. Blok zincir teknolojisinde geliştireceğimiz yeni yerli yazılımlarla küresel pazardan aldığımız payı artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel