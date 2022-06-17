Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası "Jumeirah" - Haberler

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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası "Jumeirah"

AA - Güncel
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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası 'Jumeirah'

Dubai kentinde yer alan Jumeyrah sahili ve açık hava çarşısından detay görüntüler DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan Jumeyrah sahili ve açık hava çarşısı, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Dubai kentinde yer alan Jumeyrah sahili ve açık hava çarşısından detay görüntüler DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan Jumeyrah sahili ve açık hava çarşısı, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Farklı aktiviteler ve eğlence mekanlarının olduğu Jumeyrah'da, ziyaretçilerin alışveriş yapabileceği çok sayıda dükkan da bulunuyor.

AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Güncel Haberler

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