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Yerli ve milli pasaport 25 Ağustos itibariyle üretilmeye başlanacak

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İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportun 25 Ağustos itibariyle üretimine geçileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportun 25 Ağustos itibariyle üretimine geçileceğini duyurdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, çalışmalarına Şubat ayında başlanan yerli ve milli pasaportun 25 Ağustos tarihinden itibaren üretimine geçileceğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada yeni pasaportta yer alan özellikler de belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta sona gelinmiştir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, yerli ve milli pasaportumuzun 25 Ağustos itibariyle üretimine başlanacaktır. Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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