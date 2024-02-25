Yerli ve Milli Parti, Yeniden Refah Partisi'ni destekleyecek

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Teoman Mutlu, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda görüştü.

Teoman Mutlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin iktidar ve muhalefet partilerinin yaptığı ittifaka sıkıştırılmaması gerektiğini belirterek, yerli ve milli projeler etrafında birleşilmesi gerektiğini belirtti. Mutlu, "Türkiye'nin kalkınması ve refah seviyesine ulaşması için bütün çabamızı göstermek istiyoruz. Yaklaşan yerel seçimlerde de Yerli ve Milli Parti'nin bütün teşkilatları Yeni Refah Partisi'ne destek verecektir" dedi.

Fatih Erbakan ise yerli ve milli siyasetin çizgisinde birleşmenin önemine dikkat çekti.

Erbakan, "Milli görüş çizgisinde yürüyeceğimizi, bütün mazlumların menfaatini üstün tutacağımıza dair sözümüzle yola çıkmış bir partiyiz. Bu çizgimizi takdir eden ve kendileri de bu hedefler doğrultusunda çalışmak, ülkeye, millete hizmet edebilmek için bu siyaset yoluna çıkan Yerli ve Milli Parti olarak bu ortak hedefler doğrultusunda birlikte hizmet edelim iradesini ortaya koydular. Bunun başlangıcı olarak yerel seçimlerde kendileri sağ olsunlar hem İstanbul'da hem de Türkiye genelinde Yeniden Refah Partisi'ne destek vereceklerini açıkladılar" diye konuştu.