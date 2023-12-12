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Yerli ve Milli Parti Lideri Teoman Mutlu, Federasyona Tepki Gösterdi

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Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaya tepki göstererek federasyonun istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Bu yumruk hakeme değil, önce federasyonadır. Sonunda olacağı buydu. Federasyon derhal, bir saniye bile kaybetmeden istifa etmelidir" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçında bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması olayına tepki gösterdi. YMP lideri Teoman Mutlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yumruk hakeme değil, önce federasyonadır. Sonunda olacağı buydu. Zavallı federasyon güya ligleri tatil etti. Siz kimi kandırıyorsunuz? Hakemler maça çıkmama kararı alınca mecburen liglere ara verdiniz. Federasyon derhal, bir saniye bile kaybetmeden istifa etmelidir. Gençlik ve Spor Bakanı derhal bu olayları önleyecek maddeleri içeren bir yasa tasarısı hazırlamalı ve sayın Cumhurbaşkanı'na sunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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