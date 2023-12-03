Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, BDDK'ya hayat pahalılığı ödeneğini eleştirdi

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yönetici ve uzman ve uzman yardımcılarına "Hayat pahalılığı ödeneği" verilmesini eleştirerek "BDDK mensuplarına hayat pahalı da engelliler ve emekliler için hayat ucuz mu? Ne yapıyorsun iktidar? Bu iktidar yeni bir dengeleme yaptı. Ankara'dan İstanbul'a atanan BDDK mensuplarına ayrıca, 45 bin TL 'Hayat pahalılığı ödeneği' verildi. Kendinize gelin. Hayat pahalılığı İstanbul'da sadece BDDK mensupları için mi var" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Ankara'dan İstanbul'a yerleşen BDDK'nın yöneticileri ile uzman ve uzman yardımcılarına 45 bin TL "Hayat pahalılığı ödeneği" verilmesini eleştirdi. Mutlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"BDDK mensuplarına hayat pahalı da engelliler ve emekliler için hayat ucuz mu? Ne yapıyorsun iktidar? Bu iktidar yeni bir dengeleme yaptı. Ankara'dan İstanbul'a atanan BDDK mensuplarına ayrıca, 45 bin TL 'Hayat pahalılığı ödeneği' verildi. Kendinize gelin. Hayat pahalılığı İstanbul'da sadece BDDK mensupları için mi var? Orada yaşayan engelliler, emekliler dahil 20 milyon insan için hayat pahalılığı yok mu? İktidar yeter artık. Kendinize gelin. Yakınlarınıza 3 yerden maaş, BDDK mensuplarına kıyak, devletin temeli adalettir. Unuttunuz bunu."