Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Mutlu: "Bugünden Sonra Terörsüz Türkiye'nin Altını Doldurmak İçin Genel Aftan Başka Çare Yok"

(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, terör örgütü Pkk'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yaptığı değerlendirmede, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin genel affı da beraberinde getireceğini vurgulayarak, "Bugünden sonra Terörsüz Türkiye'nin altını doldurmak için başka çare yok" ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, terör örgütü Pkk'nın fesih kararınına ilişkin açıklama yaptı.

"Terörsüz bir Türkiye, tamam. Barış, tamam. Hepimiz bu konuda aynı fikirdeyiz. Ancak kafamıza takılan bazı sorular var" diyen Mutlu, silahların teslimi gibi somut açıklamaları kimin, ne zaman yapacağının önemli olduğunu belirtti.

Mutlu, şunları kaydetti:

"Adı Pkk, DEM ya da başka bir şey olsun fark etmez; karşımızdaki insanlar aylardır bizi oyalıyor. Devleti yönetenler gerçekten büyük bir sabır gösteriyor. Tamam, biz de sabırlı olalım ama sabrın da bir sınırı vardır. Daha fazla oyalanmaya tahammülümüz yok. Ne olacaksa, yol haritası açık ve net biçimde ortaya konmalıdır. Devletimiz son derece ciddi ve kararlı bir duruş sergiliyor. Ancak kusura bakılmasın, karşı tarafın samimiyetine inanmakta zorlanıyoruz. Terörsüz Türkiye'de adımız 'milli' olduğu için, ölümüne devletimizin yanındayız. Ama PKK veya DEM, ilk şart olarak hep 'Apo özgür olmalı' diyor. Bir de ortada 40 bin şehit ve onların milyonlarca ailesi var. Apo'yu diyelim ki serbest bıraktık. Onu kimse koruyamaz. Nitekim Apo da adada, korunmalı kalmak istiyor. Apo'ya Ada'da lüks otel konforu ve istediği her imkan sağlandı diyelim. O zaman basit bir ehliyet suçundan, trafik suçundan, ufacık bir hakaret suçundan ya da pandemi sebebiyle borç ödeyememe suçundan hapiste yatanlara ve on binlerce ailesine ne diyeceksiniz?"

Mutlu, genel af talebinde bulunarak, "Devletin temeli adalet ise Terörsüz Türkiye, barış ve demokratik haklar derken, kazaen veya tesadüfen cezaevine düşmüş vatan evlatlarına af getirmezsek, teraziyi doğru tutmamış oluruz. Genel af hayırlı uğurlu olsun. Bugünden sonra Terörsüz Türkiye'nin altını doldurmak için başka çare yok" dedi.