Yerli ve Milli Parti, Borçların Devlet Tarafından Ödenmesini Öneriyor

(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, icra dairelerindeki dosya sayısının 23 milyon 147 bine ulaştığına dikkati çekerek, "Bu bir ekonomik kriz değil, bu bir sosyal yıkımdır. 1 Ocak 2025 öncesi 20 bin lira altındaki tüm borçları devlet ödemeli. Devlet milletine sahip çıkmalı" dedi.

Mutlu, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının icra-iflas istatistiklerine ilişkin değerlendirmesinde, icra dairelerindeki dosya sayısının 15 Nisan itibarıyla 23 milyon 147 bin 955'e ulaştığına dikkati çekti.

"Evine haciz gelen baba susar. Çocuğuna harçlık veremeyen annenin içi kan ağlar. Bu utanç milletin değil, bu düzenin utancıdır" ifadesini kullanan Mutlu, "Türkiye'nin borç sarmalında boğulduğunu" belirtti.

"Bu bir ekonomik kriz değil, sosyal yıkımdır"

Mutlu, belirli tutarın altındaki borçların devlet tarafından ödenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sadece 2025'in ilk 3 buçuk ayında 891 bin yeni icra dosyası var. Toplam dosya sayısı 23 milyon 147 bin. 46 milyon 294 bin dosyada insanlar ya alacaklı ya da borçlu. Özetle en az 10 milyon kişi borcunu ödeyemeyecek kadar borçlu. Bu bir ekonomik kriz değil, bu bir sosyal yıkımdır. 'Herkesin devleti' yeniden yanında olacak. Yalnız değilsin, biz buradayız. Yerli ve Milli Parti'nin çözümü net, 1 Ocak 2025 öncesi 20 bin lira altındaki tüm borçları devlet ödeyecek. Yüz binlerce aile nefes alacak, ekonomi yeniden dönecek. Devlet milletine sahip çıkacak. Herkesin devleti yeniden yanında olacak. Yalnız değilsin, biz buradayız."