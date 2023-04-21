Yerli ve milli otomobil Togg'la çekilen 'Geleceğin Rotası' bu akşam TRT1'de yayımlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yerli ve milli otomobil Togg ile çekilen "Geleceğin Rotası" belgeselinin bu akşam TRT1'de yayımlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yerli ve milli otomobil Togg ile çekilen "Geleceğin Rotası" belgeselinin bu akşam TRT1'de yayımlanacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin gururu, yerli ve milli otomobilimiz Togg ile çekilen ilk yol hikayesi. Kahramanlarımız depremzede çocuklar için bir şenlik düzenlemek üzere İstanbul'dan Kahramanmaraş'a bir yolculuğa çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Altun, paylaşımında, Geleceğin Rotası'nın bu akşam saat 20.00'da TRT1'de yayımlanacağını belirtti.