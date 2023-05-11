Yerli ve milli otomobil Togg'a Mardin'de büyük ilgi

MARDİN - Yerli ve milli otomobil Togg 'Anadolu kırmızısı' rengiyle Mardin'de yoğun ilgiyle karşılandı.

Türkiye'nin yerli arabası Togg tanıtım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bu sefer Mardin sokaklarında boy gösterdi. Mardin halkı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında yerli ve milli otomobil Togg ile tanıştı. Togg Mardin sokaklarında halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yerli otomobili inceleyen Mardin halkı Togg'a hayran kaldı. Merkezde görücüye çıkan arabayı halk yakından incelerken, bazıları araca binip hatıra fotoğrafı çektirdi. Togg'u incelemeye gelen Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede açıklamalarda bulundu. Tatlıdede, "Artık kendi arabamızı kendimiz üretiyoruz, Mardin'e hayırlı ve uğurlu olsun. Sanayi konusunda da çok yol katettik bununla birlikte kendi arabamızı ürettiğimizi gördüğümüz zaman bir şeyler başardığımızı görüyoruz, aracımızın Mardin'e gelmesinden de çok mutluyuz" dedi.

Togg 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor bunlardan biri olan 60 yaşındaki Nursel Aycun duygularını dile getirdi. Aycun; dün gün gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Togg'un da bugün gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Aycun, "Başkanımızın arkasındayız çok güzel şeyler başardı başaracağına da eminiz. Çok memnunuz, her şeyimizi artık kendimiz üretiyoruz Togg'u çok beğendik yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.