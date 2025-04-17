TEKİRDAĞ'da bir firma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ortak ürettiği yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yeni versiyonu tescillendi. Kuraklık ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğu belirtilen yeni versiyon, toprakla buluşturulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı ve Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) iş birliğiyle geliştirilen, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin de katkılarının olduğu Türkiye'nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu için 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına başlandı. Çalışmaların ardından 2021'de yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de toprakla buluşturulup, Trakya genelinde tarlalara ekimi yapıldı. Tohumdan başarılı sonuç alınca çeşit çalışmaları sürdürüldü. Tekirdağ'da TRAKTOD üyesi bir firma ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün ortak ürettiği yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun yeni versiyonu enstitü tarafından tescillendi. Kuraklık ve hastalıklara karşı dayanıklı olduğu belirtilen yeni versiyon, firmaya teslim edildi.

'ESKİ ÇEŞİTLERİN BİR ÜST VERSİYONU'

TRAKTOD Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, yeni tescillenen yerli ve milli tohumun toprakla buluşacağını belirterek, "Ülkemizdeki yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohum projelerinde 2025 yılına gerçekten çok hızlı girdik. Tarım Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projelerinde derneğimiz üyesi olan firmalarımız tüm Türkiye'de yoğun bir şekilde yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumlarını tarım il müdürlüklerine verdiler ve piyasada da satışı başladı. Dernek üyelerimizin Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda geliştirdiği çeşitleri Türkiye'de ve dünyada satmaya çalışıyorlar. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün projesinden bir üyemiz yeni bir çeşidi tescilledi. Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün tescillediği yeni çeşidi TR2234SLVCL ilk hibritini alarak bu sene toprakla buluşturacak. Bu çeşit aslında başarılı olan eski çeşitlerin bir üst versiyonu. Dernek olarak üyelerimizin bu işin içerisine girmesini, üretim yapmasını istiyoruz. Dışa bağımlılıkta yüzde 15 paya ulaştık şu anda. Bu payın yüzde 50'lere çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

'BİR TOHUM ÜRETİMİ DEĞİL, BİR VİZYON'

Yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumuna tescil alan firmanın müdürü Emre Sarı da daha önce yaptıkları çalışmalarla yerli ve milli tohumlar geliştirdiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte bitkisel üretimin gurur kaynağı olan Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni çeşidimiz TR2234SLVCL'nin numunesini almak bizim için sadece bir tedarik süreci değil; aynı zamanda milli hibrit ayçiçeği tohumculuğunun da bir dönüm noktası. 2025 yılında yeni çeşidimizin toprakla buluşacak olması bizi heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Bu başarı; bir bilim, bir emek, bir sabır. Her şeyden önemlisi bizim bunu başaracağımızın inancını taşıyoruz. Bir tohum üretimi değil; bir vizyon, bir geleceği yerli ve milli bir anlayışla gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.