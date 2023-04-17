Yerli ve milli elektrikli sörf Mersin'de üretildi

Mersin Üniversitesi öğrencileri, makine mühendisi öncülüğünde Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli sörfünü üretti

Proje çerçevesinde üretilen sörf, TEKNOFEST'in bu yılki yarışmasında finalde yarışma hakkı kazandı

MERSİN Mersin Üniversitesi öğrencileri, makine mühendisi öncülüğünde Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli sörfünü üretti. Proje çerçevesinde üretilen sörf, TEKNOFEST'in bu yılki yarışmasında finalde yarışma hakkı kazandı.

MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi, projeler üretmeye devam ediyor. Makine mühendisi ve aynı zamanda MEÜ Nanoteknoloji alanında yüksek lisans yapan Hüseyin Tuncer başkanlığında öğrenciler, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli sörfünü üretti. Geçen yıl ilk prototip üretimi gerçekleştirilirken, bu yıl geliştirilen proje TEKNOFEST'te finale kaldı.

"Biz Türkiye'de bu işi yapan tek projeyiz"

Yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi veren MEÜ Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu, TEKNOFEST projelerinde insanlık yararına teknolojik kategorisinde sosyal inovasyon projelerinde elektrikli sörf ürettiklerini söyledi. Bu sörfün yerli ve milli olduğunu belirten Hıdıroğlu, "Birçok turizm işletmesi şu an aslında müşterileri için elektrikli sörfü kullanıyorlar. Bizde 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak hem turizmde yenilikçi bir ürün ortaya çıkarmak hem de temiz enerji teknolojileriyle daha az karbon salınımını sağlayan bir ürün geliştirmek istedik. Bu ürün aynı zamanda yüzde yüz yerli olarak üretildi. Proje üzerinde yaklaşık 2-3 senedir çalışıyoruz. Geçen sene bu çalışmanın ilkini farklı bir kategoride sunmuştuk. Bu sene yeni özellikler ekleyerek daha güzel bir ürün geliştirdik. Geçen sene yarışmada oldukça ilgi çekmişti. Çünkü bu sistemde dalgaya ihtiyaç duyulmuyor. Bu sene yarışmada beklentimiz ilk 3'e girmek. Biz Türkiye'de bu işi yapan tek projeyiz. Açıkçası birincilik bile bekliyorum" dedi.

"Yüzde 90 oranında yerli olacak"

Makine mühendisi ve MEÜ Nanoteknoloji alanında yüksek lisans yapan Hüseyin Tuncer ise bu projenin kendisinde 2018 yılında oluştuğunu dile getirdi. Sürekli bir şey icat etme merakı olduğunu ifade eden Tuncer, "Hep bir şeyler yapmak istiyordum. Sosyal medyadan sürekli yabancı insanlar neler yapıyor diye bakıyordum. Elektrikli sörfü de onlardan görüp, özendim. Araştırdım ve Türkiye'de üretilmediğini gördüm. Bende bunu yaparım dedim. Yani 2018 yılından beri bu işle uğraşıyorum. Pandemi girince ara vermek zorunda kaldım. 2022 yılında ilk kez TEKNOFEST'e katıldık ve finallere kaldık. Bu yıl biraz daha iddialıyız. Yerlilik oranını artırdık. Sörfle ilgili birçok şeyi artık burada üreteceğiz. Bu çalışma yüzde 90 oranında yerli olacak. Mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'nin yerli ve milli projelerine bir tane daha eklemiş olduk. İleri de inşallah biz bunu savunma sanayisinde de kullanmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Fiyat yarı yarıya düşecek"

Bu yıl seri üretime geçmeyi düşündüklerini vurgulayan Tuncer, "Pazar payı büyük, talep çok. Sosyal medyadan bize ulaşan müşterilerimiz var. Ar-ge çalışmalarımız bitti. İnşallah bu 2 ay içerisinde seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. Şu an maalesef ülkedeki tüm elektrikli sörfler ithal. Yurt dışından getirilen sörfün en ucuzu 200 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Bunun yanında kanatlar, yedek batarya da aldığın zaman 500 bin lirayı bulabiliyor. Bizim en büyük avantajımız teknik servis ve fiyat. Yurt dışından gelen ürünlere göre bizim üretimimizin yarı yarıya farkı olacak. Belki seri üretime geçtiğimiz zaman daha da aşağısına olabilir" ifadelerini kullandı.

"Bir şey istendiğinde her şeyin olabileceğini gördük"

MEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi Cemre Avşaroğlu, projeye bu sene katıldıklarını belirterek, "Bu projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Amacımız turizm sektöründe kendimizi gösterebilmek. Yerli ve milli olmak, Türkiye'yi bu konuda temsil etmek gerçekten çok gurur verici. Sörfü ilk çalıştığımızda çok heyecanlıydık. Çünkü bir projenin tamamlanmasını gösterebilmek çok mutluluk verici. Bir şeyin sonuna varabilmek gerçekten büyük haz veriyor ve bu konuda gerçekten ne kadar inandığımızı, kendimizi gösterebileceğimiz fark ettik. Aslında insan çabaladığında ve bir şey istediğinde her şeyin olabileceğini gördük" şeklinde konuştu.

MEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi Derviş Okyay da geçen sene katıldıkların TEKNOFEST'e finallerde elendiklerini dile getirdi. Bu sene projeyi geliştirerek, finallere kalmaya hak kazandıklarının altını çizen Okyay, "İnşallah güzel bir sonuçla oradan döneceğiz. Bu çalışmamızı artık seri üretime geçirmek istiyoruz. Ayrıca bunun yerlilik ve millilik oranı çok önemli. Şu an piyasadaki tüm ürünler ithal olarak ülkemizde varlar. Fakat biz bunun tamamını kendimiz ürettiğimizde hem ülkemiz kazanacak hem de bizim gibi diğer gençlere örnek olacağız" dedi.