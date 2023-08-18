Yerli ve Milli Ayçiçeği Tohumu Kuraklıktan En Az Etkileniyor

TRAKTOD Başkanı İbrahim Toruk, yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun, Tekirdağ'da kuraklıktan en az etkilenen tohum olduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı, TRAKTOD iş birliğinde üretilen ve Edirne Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, Trakya genelinde 5 bin 500 çiftçi tarafından 60 bin dekar alanda ekildi.

TRAKYA Tohumcular Derneği (TRAKTOD) Başkanı İbrahım Toruk, yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunun, Tekirdağ'da kuraklıktan en az etkilenen tohum olduğunu belirterek, Geliştirilen çeşitlerin, bu sene yaşanan aşırı sıcaklar ve aşırı kuraklığa daha toleranslı ve daha dayanıklı olduğunu görmekteyiz dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı, TRAKTOD iş birliğinde üretilen ve Edirne Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, Trakya genelinde 5 bin 500 çiftçi tarafından 60 bin dekar alanda ekildi. TRAKTOD Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, üretilen yerli ve milli ayçiçeği tohumunun Tekirdağ'da kuraklıktan en az etkilenen tohum olduğunu söyledi. Toruk, Özellikle bölgemiz çok kurak. Kuraklığın yanında da aşırı sıcaklığa geçiyor, bu nedenle de yazlık ürünümüz olan ayçiçeğinde gerçekten çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Rekoltelerde düşüşler var. Bölge büyük bir zarar görecek. Son birkaç gündür firmaların getirdiği çeşitler hakkında çok konuşulmaya başlandı. Biz, Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle üyelerimizin üretmiş olduğu, Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bölgemizde ıslah ettiği çeşitlerle bölgede varız. Bir çeşidin bölgesel ıslahının önemini bu sene daha çok gördük. Burada geliştirilen çeşitlerin, bu sene yaşanan aşırı sıcaklar ve aşırı kuraklığa daha toleranslı ve daha dayanıklı olduğunu görmekteyiz ifadelerini kullandı.

'GLOBAL ANLAMDA GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLERDE PROBLEM VAR'

Türkiye'nin çok farklı bölgelerden oluşan bir ülke olduğunu belirten Toruk, Tohumlar kayıt edilirken, geliştirilirken iklim ortalaması göz önüne alınarak geliştirilen çeşitler. Bütün Türkiye'nin her yerinde ekiliyor. Global firmalar var, onlar dünyanın çeşitli merkezlerinde geliştirdikleri çeşitleri Türkiye'de kaydettirip satışlarını yapıyorlar. Son dönemdeki iklim krizi, çevresel faktörler maalesef ki global anlamda geliştirilmiş çeşitlerin mikro bölgelerde problem yaşadığını gözlemlemeye başladık. Bizim düşüncemize göre burada birkaç bileşkenin bir araya gelmesiyle çeşitlerdeki zararlar oluşmaya başladı diye konuştu.

'ÇİFTÇİLER TOHUM SEÇERKEN DİKKATLİ OLMALI'

Trakya'da ekilen bazı tohum çeşitlerin de kuraklıktan etkilendiğini söyleyen Toruk, Ancak tespitlerimizde normal zararın yüzde 40-45'ni görmesine rağmen bu bölgede ekilen ulusal bazı çeşitler daha fazla zarar gördü. Bu sene bunu gözlemledik. Bu da şunun önemini ortaya çıkarıyor; artık bitki ıslahının da çeşit geliştirmenin de iklimin çok farkındalık gösterdiği mikro bölgelere indirgenmesi gerekiyor. Çiftçilerin tohum çeşidi seçerken kesinlikle daha önce çok ekilmiş çeşitlerin ekilmesi gerektiği, yeni çeşitlere karşı dikkatli olunması gerektiği ya da önce deneme yapılıp sonra ekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bölgede de geliştirilmiş çeşitlere çiftçilerimiz güvensin dedi.

'DURUMUMUZ KÖTÜNÜN İYİSİ'

Tekirdağlı ayçiçeği üreticisi Ersan Araç, yerli ve milli tohum kullandıklarını belirterek, Bu üründe de bir kayıp söz konusu ama diğer markalara oranla daha az bir kayıp söz konusu oldu. Daha düşük bir oranda kaybımız var. Bu tohumun değişen iklime, kuraklığa biraz daha uyum sağladığını gördük. Yani diğer markalar daha çabuk direnç kaybetti ve hiçbir sonuç alamadılar. Bu tohumla biraz daha şanslı olduğumuzu gördük. Kendimiz ayçiçeği olarak 60-70 dönüm bir arazide uygulama yaptık, şuan için durumumuz kötünün iyisi. Bu kötü sezona göre biz biraz daha şanslı hissediyoruz kendimizi ifadelerini kullandı. (DHA)