Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Çelik, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlandığını belirtti.

Bu kapsamda yerli üretimin desteklendiğini aktaran Çelik, "Adından da anlaşılacağı üzere Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çok önemli. Yerli üretimi her zaman destekliyoruz. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı çalışmalar, üretim yapan kardeşlerimize de bol üretimler diliyoruz." ifadelerini kullandı.