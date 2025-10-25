Yerli Savunma Sanayi Ürünleri Çanakkale'de Tanıtıldı

YERLİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ TANITILDI

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret-2025 Davet Tatbikatı' kapsamında, yerli savunma sanayi firmalarının ürettiği ürünler, Çanakkale Boğaz Komutanlığı'ndaki Nara Kalesi'nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Timur Yılmaz, Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve beraberindekiler, tanıtımı yapılan ürünleri inceledi.

'TÜRK ENDÜSTRİSİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞ SİSTEMLERİMİZLE YER ALMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Sergide Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli çözümlerin yer aldığını söyleyen METEKSAN Savunma Su Altı Akustik Sistemleri Ürün Yönetim Direktörü Metin Şengül, "Özellikle sergiye getirdiğimiz ürünlerimize baktığımız zaman, milli gemimizin denizaltı savunma harbi sonarıyla buradayız. Ayrıca denizaltı sonar suitlerinde, denizaltı entegre sonar sistemleriyle yine sensör seviyesinden, algoritmasıyla, donanımıyla birlikte sağladığımız sistemlerimizle buradayız. Son olarak da su altı güvenliğinde, insansız su altı araçları ve denizaltı gibi tehditleri tespit ve takip edip, uyarıları verip karşı tedbir için geliştirdiğimiz SUDES sistemimizle sergimizde yer alıyoruz" dedi.

Tüm sistemlerinin dünya bahriyelileri tarafından kullanıldığına dikkati çeken Şengül, "YAKAMOS 2020 ürün ailemiz, Pakistan MİLGEM ve Ukrayna MİLGEM projelerinde kullanılmakta. Ayrıca şu an fiili olarak da farklı sistemler için görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. 'Ay' sınıfı ve 'Preveze' sınıfı denizaltılarımızda sistemlerimiz bulunmakta. Yine yurt dışında Pakistan Bahriyesi'nin denizaltı sistemlerinde de yer almaktayız. Buralarda da yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz, tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş, Türk endüstrisi tarafından üretilmiş sistemlerimizle yer almanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

'EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Denizcilik teknolojisinde ve insansız hava araçlarında çok ileri seviyede olduklarını söyleyen STM Sabit Kanatlı İnsansız Sistemler Müdürü Atıl Köprücü ise "Biz bu 2 teknolojiyi STM NETA ürünümüzle su altı dünyasıyla da kavuşturduk. Ürün ailemizin ilk lansmanını geçen sene yapmıştık. Bu sene deniz testleri faaliyetlerimizi tamamlamak üzereyiz. Ürünümüz, 2025'in sonunda tamamen deniz testleri bitmiş bir şekilde artık Deniz Kuvvetleri envanterine girecek seviyeye gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

STM NETA'nın mayın harbi kapsamında tasarlanmış bir insansız otonom sualtı aracı olduğunu belirten Köprücü, "Asıl görevi üzerinde bulunan sonar sistemleriyle deniz tabanında ya da denizde bulunan mayınların tespiti ve bunların imhasına yönelik olan bilgileri hazırlamak. Ürünümüzün, yeni nesil mayın avlama gemisinde kullanılmak üzere tedarik sürecine de başlanmış durumda. O projede de şu an aktif olarak görev alıyoruz. Bunun dışında mayın imhasına yönelik insansız sualtı araçları da geliştirme fazımız başladı. Onları da geliştiriyoruz. STM olarak hava araçlarında, denizcilikte ve su altı alanında en yeni teknolojilerle ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz. Ürünümüzün genel özelliklerinden bahsedecek olursak, mevcut bataryasıyla 12 saat kadar aktif arama faaliyeti yapabilmekte. Sistemimizin üzerinde bulunan sensörler yardımıyla hem önce tespit yapıp daha sonra kamera sistemleriyle de mayınların sınıflandırılması yapılabilmekte. İstenildiği durumda daha fazla batarya paketi eklenerek 24 saate kadar aktif görev yapabilmektedir" diye konuştu.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.