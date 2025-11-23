Yerli Ramjet İtki Sistemlerinin Testlerine Devam

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli imkanlarla geliştirilen ramjet itki sistemlerinin testlerine devam edildiğini belirterek, test görüntülerini paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Sinop Test Merkezi'nde ramjet itki sistemlerinin testlerinin devam ettiği duyurdu. Görgün, "Yerli imkanlarla geliştirilen ramjet itki sistemlerinin testlerine devam ediyoruz: Yüksek hızlı, hava solumalı itki teknolojilerinde yeni bir eşik aşılması, geleceğin ses üstü uçuş platformlarına giden yolda stratejik bir kilometre taşı oluşturması bakımından büyük önem taşımaktadır. DeltaV Uzay Teknolojileri A.Ş. ile Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen çalışmalar; ülkemizin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık vizyonuna değerli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Daha ileriye. Daha yükseğe. Daha güçlüye" dedi.