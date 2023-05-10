Yerli otomobil Togg Sakarya'da tanıtıldı

Sakarya'da Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin kullandığı Togg, Sakarya Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde meydana giriş yapan "Gemlik mavisi" rengindeki aracı karşılayanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüce, burada yaptığı konuşmada, yıllarca yaşanan yerli araba hasretinin sona erdiğini söyledi.

Tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirten Yüce, ülkenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıldır kalkındığını kaydetti.

Türkiye'de 20 yıldır yapılan yenilik, proje ve çalışmalardan bahseden Yüce, "Bugün buraya gelişimizin ana sebebi Togg'dur. Fabrikayı göre göre her fırsatta gözümüze baka baka yalan söyleyenlere, karalamaya çalışan ve her türlü yalan uyduranlara işte hakikat, işte gerçek. Bu emanet ve hibe değildir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Cumhurbaşkanımızın emirleriyle kurulan fabrikanın bu ürünü, Sakarya Büyükşehirin kendi imkanlarıyla aldığı Togg'dur. Hayırlı olsun Sakarya." diye konuştu.

Yüce, Türkiye Yüzyılı vizyonunu adım adım gerçeğe dönüştürdüklerine değinerek, 14 Mayıs'ın bir karar günü olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edildi.

Programa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile Cumhur İttifakı'nın bazı milletvekili adayları ile kent sakinleri katıldı.