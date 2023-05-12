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Yerli otomobil Togg, Giresun Belediyesi filosuna katıldı

Yerli otomobil Togg, Giresun Belediyesi filosuna katıldı

Güncel Haberler

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, makam aracı olarak Giresun Belediyesinin filosuna dahil edildi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, makam aracı olarak Giresun Belediyesinin filosuna dahil edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde üretilen Togg'ların tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun da başkanlık makam aracı olarak kullanacağı Togg'u teslim aldığı vurgulanan açıklamada, Atatürk Meydanı'ndaki belediye binası önüne çekilen araca vatandaşların ilgi gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, Şenlikoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Büyük bir gurur yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir eser olmuş, konforu ve bütün donanımları standartların üzerinde. Başkanlık makam aracı olarak kullanacağımız Togg aracımız belediyemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Giresun Belediyesi Türkiye TOGG Güncel Haberler

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