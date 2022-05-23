Yerli otomobil Togg, Almanya'da görüntülendi! - Haberler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yerli otomobil çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak bu yılın başlarında düzenlenen CES 2022 fuarında C-Sedan konsept otomobilini tanıtan şirket, çok yakında C–segment SUV aracıyla asfalta ayak basmaya hazırlanıyor.

Yerli otomobili için artık geri sayım başladı. Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşası devam eden Gemlik tesislerinde de son aşamaya geçildi. Son olarak Togg'un C–segment SUV aracı, Almanya'da yol testleri sırasında görüntülendi.

Yerli otomobil Togg Almanya'da ortaya çıktı

INSIDEEVs'in haberi göre Togg, Almanya'da yol testleri sırasında kamuflajlı bir şekilde ortaya çıktı. C–segment SUV'un 2019'daki konsept tasarımını göz önünde bulundurduğumuzda ise ilk olarak arkadaki çıkıntıların azaltıldığını ve arka camın da daha dikey konumlandırıldığını söyleyebiliriz.

Togg'a yerli rakip geliyor!

Bunun dışında hem ön hem de arkadaki far tasarımlarında bazı ufak değişiklikler göze çarpıyor. Aynı zamanda aracın geri kalan parçaların bugüne dek gördüğümüz tasarımla fazlasıyla benzer. Son olarak görüntülerde SUV'un iç tasarımına dair herhangi bir detayın olmadığını belirtelim.

















Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?

Bakan Mustafa Varank'ın açıklamasına göre ilk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesi planlanıyor. Varank, Togg Gemlik Tesisleri'nin de Avrupa'nın en temizi olma özelliği taşıyacağını kaydederek şu bilgileri paylaştı:

İlk seri üretim aracın 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından inmesi planlanıyor. Homologasyon olarak adlandırılan teknik yeterlilik süreçlerinin de tamamlanmasından sonra doğuştan elektrikli C segmentindeki SUV araç 2023'ün ilk çeyreğinde ticari olarak satışa çıkar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Togg'un yerli otomobil ile ilgili çalışmalarını beğeniyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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