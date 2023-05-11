Yerli otomobil Togg, Alanya'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Vatandaşlar, Atatürk Anıtı önüne getirilen otomobili yakından inceleme fırsatı buldu. Otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Otomobili vatandaşlarla inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, yerli ve milli olmanın değerini geç kalmadan anlamak gerektiğini söyledi.

Türkiye yüzyılına açılan kapı Togg'u ilçelerinde görmenin kendilerini gururlandırdığını belirten Yücel, "Çok yakın zamanda Alanya'mızın sokaklarında yerli ve milli araçlarımız olacak. Herkese hayırlı olsun." dedi.