YERLİ OTOMOBİL TOGG'A KEŞAN'DA YOĞUN İLGİ

TÜRKİYE'nin yerli ve milli otomobili Togg, Edirne'nin Keşan ilçesinde sergilendi. Togg'a ilgi yoğun olurken, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Keşan'da düzenlenen Gündüz Yaşam Merkezi'nin devir protokolü imza törenine polis eskortu eşliğinde Togg'la geldi.

Keşan'da asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı olan Hastane Caddesi üzerinde sergilenen Togg'a halk yoğun ilgi gösterip, telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekti. Togg'un tanıtımına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

'BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR VATANDAŞLARIMIZDAN'

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçek olduğunu belirterek, 'Edirne'mizde, Keşan'ımızda Togg'u kıymeyli vatandaşlarımızla buluşturduk. Allah çok şükür artık kendi otomobilini yapan, kendi İHA'sını, SİHA'sını yapan, denizaltısını yapan bir ülkemiz var. Büyük bir teveccüh var vatandaşlarımızdan. Kendi sınıfında oldukça güçlü bir araç. Maddi olarak destekte veriyoruz, uygun kredi veriyoruz vatandaşlarımıza. Artık bölgesinde güçlenen büyük bir Türkiye var. Ülkemiz geliştikçe, zenginleştikçe tüm vatandaşlarımızda bu refah düzeyinden yararlanacaklardır. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Çok büyük bir talep vardı. Kura çekildi. Yıl sonuna kadar 20 binden fazla Togg'da hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Artık yollara baktığımızda kendi yerli otomobilimizi göreceğiz' dedi.

'MİLLİ HAMLELER ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE İMZA ATIYOR'

Belediye Başkanı Helvacıoğlu ise Keşan'ın bugün onur gününü yaşadığını ifade ederek, 'Hayaldi gerçek oldu dediğimiz heyecanı bugün Keşan'da da yaşıyoruz. Türk milleti aynı heyecan içinde olmalı. Bizim yerli ve milli gururumuz, havada, karada, deniz son zamanlarda yaptığımız milli hamleler ülkemizin geleceğine imza atıyor. Kalabalığı görüyorsunuz. Milli gururumuzu Keşan'da misafir ediyoruz. Kuralar çekildikten sonra bütün yollarımızda Togg'u göreceğiz' diye konuştu.

VALİ KIRBIYIK, MEHTER MARŞI ÇALAN TOGG'LA TOPLANTIYA GELDİ

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Keşan'da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet binası karşısında yapımı tamamlanan Gündüz Yaşam Merkezi'nin Keşan Belediyesi'nden, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne devir protokolü imza törenine polis eskortu eşliğinde Togg'la geldi. Araçta mehter marşı çalması dikkat çekti. Togg, Keşan'da sergilendikten ve ilçede tur attıktan sonra Selimiye Meydanı'nda tanıtılmak üzere Edirne'ye götürüldü. (DHA)