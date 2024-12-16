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Yerli Malı Haftası'nda Yöresel Kıyafetler ve Geleneksel Oyunlar

Yerli Malı Haftası'nda Yöresel Kıyafetler ve Geleneksel Oyunlar
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Çanakkale Gelibolu'daki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası dolayısıyla öğretmenler yöresel kıyafet giydi, ana sınıfı öğrencileri meyve kostümleriyle defile yaptı. Etkinlik, milli ve manevi değerlerin kazandırılması amacıyla düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe giydikleri yöresel kıyafetlerle renklendirdi.

Ana sınıfı öğrencileri etkinlik için hazırladıkları meyve kostümlerini, okulda öğretmenleri eşliğinde defile yaparak tanıttı. Öğretmenler daha sonra öğrencilere tanıtmak amacıyla yöresel halk oyunlarını oynadı.

Müdür yardımcısı Şehri Biçen, çocuklara milli, manevi ve kültürel değerleri kazandırmak, sorumluluk duygularının gelişmesini sağlamak, yerli üretim ve yerli ürün tüketimini aşılamak için güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Biçen, "Yaşayarak,görerek, öğrenmeyi seviyoruz. Yöresel kıyafetlerimizi, oyunlarımızı, yiyeceklerimizi eğlenerek öğretiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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