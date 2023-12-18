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Yerli Malı Haftası'nda okulda gıda zehirlenmesi şüphesi

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KIRŞEHİR'de 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 15 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

KIRŞEHİR'de 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 15 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Cacabey Ortaokulu'nda okuyan 6'ncı sınıf öğrencileri, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Yiyecekleri tüketen öğrencilerden 15'i bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. Okul idaresinin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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