Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Kırsalda 156 Yerel Eylem Grubu, Yüzde 100 Hibe Desteğiyle Desteklenecek"

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında 156 Yerel Eylem Grubu'nun (YEG) tamamının 2,2 milyar TL'lik bütçeyle yüzde 100 hibeyle destekleneceğini açıkladı.

Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"IPARD III Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamındaki LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuruda bulunan: 60 ildeki 156 Yerel Eylem Grubunun (YEG) tamamı desteklenmeye hak kazandı. Yaklaşık 2.2 milyar TL tutarındaki yerel kalkınma stratejisi bütçeli 156 YEG Derneği yüzde 100 hibeyle desteklenecek. Böylece kırsal kalkınmada yerel katılımı esas alan LEADER Yaklaşımı Tedbiri'nin uygulandığı günden bu yana 257 YEG Derneğine toplam 2,8 milyar TL hibe desteği sağlanmış oldu.

Çiftçilerden STK'lara, kadınlardan gençlere kadar, yerelde birçok aktörün bir araya gelerek oluşturduğu dernek statüsündeki Yerel Eylem Grupları (YEG) aracılığıyla, bölgenin ihtiyaçlarını esas alan kalkınma stratejileri belirlenecek ve uygulanacak. IPARD II Döneminde olduğu gibi IPARD III Programı döneminde de kırsal alanlarda katılımcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açmaya, kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."