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Yerli Bakan Yerlikaya: Narkokapan Operasyonunda 602 Şüpheli Yakalandı

Yerli Bakan Yerlikaya: Narkokapan Operasyonunda 602 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Narkokapan-Ankara operasyonunda toplam 602 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonların devam ettiğini belirtti.

YERLİKAYA: YAKALANAN ŞÜPHELİ SAYISI 602'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Narkokapan- Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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