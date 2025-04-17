Yerli Bakan Yerlikaya: Narkokapan Operasyonunda 602 Şüpheli Yakalandı

YERLİKAYA: YAKALANAN ŞÜPHELİ SAYISI 602'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Narkokapan- Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602'ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor" dedi.