Yerleşim yerine yakın taş ocağının yeniden faaliyete geçmesi yargıya taşındı

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yerleşim alanlarına 160 metre mesafede bulunan ve yeniden faaliyete geçen taş ocağının Edirne Valiliği'nin vermiş olduğu 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Edirne Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Çevre dernekleri ile bölge halkı adliye önünde toplanarak, ellerindeki pankart ve dövizlerle taş ocağının yeniden faaliyete geçirilmesine tepki gösterdi.

Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde kalan ve Yeni Mahalle'deki Belkoop evlerine 160 metre mesafede bulunan eski taş ocaklarının, 20 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçirilmesi yargıya taşındı. Keşan Kent Konseyi ve Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu üyeleri ile bölge halkı Keşan Adalet Sarayı önünde toplanarak, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle taş ocağının yeniden faaliyete geçirilmesini protesto etti. Keşan Kent Çevre Ekoloji Platformu Sözcüsü Saliha Kafalı, Aşağı Zaferiye Mahallesi sınırları içinde kalan ve Yeni Mahalledeki Belkoop Evlerine 160 metre mesafede bulunan eski taş ocaklarının 20 yıl önce 'yerleşim yeri içinde kaldığı' ve 'insan sağlığına zarar verdiği' gerekçeleri ile izin ve ruhsatlarının iptal edilerek, kapatıldığını söyledi. Kafalı, şöyle devam etti:

Saliha Kafalı, proje tanıtım dosyasındaki taahhütlerine daha başlangıçta uymadıklarını ve ÇED yönetmeliğine göre çalışmanın durdurulmasının gerektiğini dile getirerek, "Bu durum karşısında bizlerin yapabileceği tek şey Edirne İdare Mahkemesi'nde Edirne Valiliği'nin vermiş olduğu 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmaktır. Bizlerde bugün onu yapıyoruz. Avukatımız ile birlikte dava dosyamızı Edirne İdare Mahkemesi'ne iletilmek üzere teslim edeceğiz. Biz halkız ve Anayasa da 56'ncı maddede tanımlanan temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. Mahallemize taş ocağı istemiyoruz. Yaşam hakkımıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından dava dilekçeleri Edirne Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Avukat Bülent Kaçar tarafından Keşan Adliyesi'ne teslim edildi.