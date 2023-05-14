YERLEŞİK YABANCILAR DA OY KULLANDI

ANTALYA'da çoğunlukla yerleşik yabancıların yaşadığı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki vatandaşlar, sandık başına gitti. Oy verme işleminin başladığı saat 08.00'de oy kullanan seçmenler arasında, yerleşik yabancılar da yer aldı.Ukraynalı, Rus, Polonyalı, Almanlar başta olmak üzere Antalya'daki yerleşik yabancılar, oy verecekleri sandık başına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla geldi. Dr. İlhami Tankut Lisesi'nde sandık görevlileri tarafından nasıl oy kullanacakları konusunda bilgilendirilen yerleşik yabancılar, oy kabininde pusulaya mührü bastıktan sonra oy verme işlemini tamamladı.

9 yıldır Türkiye'de yaşayan Ukrayna asıllı Katerina Bostan, ilk kez oy kullandığını söyledi. Bostan, '5,5 yıl İstanbul'da yaşadım. Şimdi Antalya'da yaşıyorum. Oy kullanacağım dedi. Katerina Bostan'ın oğlu Daniel Bostan da oy kullanacağı için heyecanlı olduğunu ifade etti.Yerleşik yabancıların yanı sıra Türk vatandaşları da aynı okulda sandığa gitti. Oy kullanmaya tekerlekli sandalyesi, bebek arabası ya da çocuğunun elinden tutup gelenler de vardı. Okul girişinde oy kullanacakları sandıkların numaralarını arayan seçmenler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Görevliler ileri yaştaki seçmenleri ve engeli bulunanları oy kullanacakları sandığa kadar götürdü.

OY KULLANMAYA KÖPEĞİYLE GELDİ

Oy kullanmaya köpeğiyle gelen Ulus Çakır, 'O da bizim aile bireyimiz. Evde bırakamadık, mecburen getirdik. Oyumuzu kullanıp eve gidip sonucu bekleyeceğiz dedi.Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Sıla Durgun da memleketi Ankara'dan bu sabah oy kullanmak için adresinin bulunduğu Antalya'ya geldiğini belirterek, '19 yaşındayım, bu yıl ilk defa oy kullanıyorum. 2 saat sonra geri döneceğim. Sandıklar çok yoğundu. Biraz sıra bekledim diye konuştu. (DHA)