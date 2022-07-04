'Yerler kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını kooperatife girerken çıkardı
Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu adlı vatandaş, tarladaki işini bitirdikten sonra ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Tarladan gelmesi nedeniyle ayakları çamurlu olan ve kooperatifin yerlerinin kirlenmemesi nedeniyle ayakkabılarını çıkaran Burukoğlu'nun bu hareketi kooperatif çalışanlarını duygulandırdı.
Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi'ne gitti. Burukoğlu, kooperatif binası kirlenmesin diye ayakkabılarını binanın dışında çıkardı.
AYAKKABILARININ NEREDE OLDUĞUNU SORDULAR
Çorapla içeri giren Burukoğlu'nu gören çalışanlar, ona neden ayakkabısının olmadığını sordu. Burukoğlu, "Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu içeriyi kirletmek istemedim" dedi. Burukoğlu'nun sözleri kooperatif çalışanlarına duygulandırdı.
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel