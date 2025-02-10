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Yerköy'de Kaçak Kazı Yapan 7 Zanlı Suçüstü Yakalandı

Yerköy'de Kaçak Kazı Yapan 7 Zanlı Suçüstü Yakalandı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 7 zanlıyı suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında kazı malzemelerine de el konuldu.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 7 zanlı, kaçak kazı yaptıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Belirlenen mevkiye operasyon düzenleyen ekipler, F.K, G.K, M.A, A.E.G, B.A, E.D. ve A.C.G'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Kazı için kullanılan malzemelerle de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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