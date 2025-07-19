Yerköy'de Drift Atan Sürücüye 48 Bin Lira Ceza

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden bir sürücüye 48 bin 315 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, tespit ettikleri sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'na uygun olarak ceza uyguladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 48 bin 315 lira ceza uygulandı.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KGYS denetimlerinde Kırşehir Caddesi'nde bir sürücünün aracıyla drift attığını tespit etti.

Ekipler, tespit ettikleri sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 48 bin 315 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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