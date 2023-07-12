Yerel Seçimler İçin Çalışmalara Başlayacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerel seçimler için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Bak, teşkilatlarla birlikte hareket ederek başarıya ulaşacaklarına inandıklarını belirtti. Ayrıca, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için spor faaliyetlerine yönelmeleri gerektiğini vurguladı.