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Yerel Sağanak Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile 13 ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yarın da 6 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile 13 ilde yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yarın da 6 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yarın ise Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 32, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 33, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 25 derece olacak.

Meteoroloji, yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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