Yerel kuvvetli yağışlar etkisini devam ettirecek - Haberler

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Yerel kuvvetli yağışlar etkisini devam ettirecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yerel kuvvetli yağışlar etkisini devam ettirecek

Meteorolojinin tahminlerine göre Eskişehir'in içerisinde yer aldığı bölgede etkili olan yağışlı hava pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

Meteorolojinin tahminlerine göre Eskişehir'in içerisinde yer aldığı bölgede etkili olan yağışlı hava pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna gören Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te etkili olan sağanak yağışın pazartesi gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bugün öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağışın ardından cuma günü öğleden sonra bölgenin yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, hafta sonu bölge genelinde hakim olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa dair vatandaşları uyardı.

(İHA)

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