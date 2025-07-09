Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 81 ilin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ili kalkınma seferberliğine dahil etmek amacıyla "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"nı uygulamaya aldıklarını belirterek, "Resmi Gazete'de yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Bu başlıklarda yatırımları destekleyerek tüm yurtta topyekun bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, söz konusu programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerel kalkınma için "devrim" niteliğinde bir adım attıklarına dikkati çeken Kacır, "81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmek amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı uygulamaya alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, uygulama tebliğlerinin Resmi Gazete'de yayımlandığının altını çizerek, "Resmi Gazete'de yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Bu başlıklarda yatırımları destekleyerek tüm yurtta topyekun bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kalkınma ajansları eliyle yürütecekleri programla şehirleri uzmanlaştıracaklarını, yeni istihdam alanları oluşturacaklarını, üretimi teşvik edeceklerini vurgulayan Kacır, illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesini de yükselteceklerini belirtti. Kacır, Türkiye Yüzyılı'nın, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacağına da dikkati çekti.

Kacır, 81 il için belirlenen 324 yatırım konusuna Resmi Gazete'den ulaşılabileceğini bildirdi.

"Değerlendirme 26 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütülecek"

Paylaşımda, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"yla bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasının, bölgelerin rekabet güçlerinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

İllerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi, coğrafi potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, bölgede üretimi olmayan, başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi ve kümelerin oluşturulması ile yerel istihdamın artırılmasının hedeflendiğine değinilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Destek yatırım tutarının yüzde 15'i ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 milyon liraya kadar faiz/kar payı desteği, yüzde 50 yatırıma katkı oranı, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği (6. bölgede 12 yıl, diğer bölgelerde 8 yıl), sigorta primi işçi hissesi desteği (6. bölge illerinde) verilecek. Uygulama, izleme ve değerlendirme, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 26 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütülecek."