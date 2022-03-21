Yerebatan Sarnıcı restorasyonunda sona doğru, Mayıs ayında ziyarete açılacak

İstanbul'un en önemli turistik merkezlerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı'nda, yaklaşık 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Mayıs ayının sonunda ziyarete açılması planlanan sarnıç, beklenen İstanbul depremine karşı güçlendirilirken, çalışmaların ise yüzde 95'i tamamlandı.

Bizans döneminden günümüze ulaşan ve İstanbul'un en gizemli yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı, tarih boyunca birden fazla kez restorasyon geçirdi. Toplam 9 bin 800 metrekare alanı kaplayan ve yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesi bulunan sarnıçta 4 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarının ise sonuna yaklaşıldı. Mayıs ayının sonunda yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak olan sarnıcın yüzde 95'i tamamlanırken, beklenen İstanbul depremine karşı güçlendirilen bin 500 yıllık sarnıca yeni bir yürüyüş yolu ve ışıklandırma sistemi yapıldı.

"BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNE KARŞI HAZIRLIKLI HALE GELMESİ GEREKİYORDU"

Yerebatan Sarnıcı'ndaki restorasyon çalışmalarından bahseden İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, "Restorasyonun geçmişi 4 yıl önceye dayanıyor. Biz işi devir aldığımızda restorasyona başlanmıştı. Sarnıcın beklenen İstanbul depremine karşı hazırlıklı hale gelmesi gerekiyordu. Bu bütün taşıyıcı sistemi gözden geçirerek yeni bir paslanmaz çelik gergi sistemi projesi hazırlattık ve restorasyon uygulaması sırasında koruma kuruluna göndererek bu güçlendirme projelerini onaylattık. Onaylı güçlendirme projeleri doğrultusunda imalatlara başladık. Sarnıcın üst kısmında bütün taşıyıcı sistemi birbirine bağlayan gergi sistemini komple çağdaş malzeme ile ama bir yandan da geri alınabilir yöntemle, daha iyi bir teknoloji çıktığında geri alınabilecek bir şekilde güçlendirme karkası kurduk ve bütün taşıyıcı sistemi birbirine bağladık. Dolayısıyla buradaki her bir yapı elemanını özenle ve itinayla yaklaşarak hepsinin teker teker konservasyon çalışmalarını yaptık. Çok büyük bir alandayız tabi hepsi birbirinden özellikli yapı elemanları, şuan da son aşamaya gelmiş bulunmaktayız" dedi.

"MAYIS AYININ SONUNDA SARNICI ZİYARETE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Yeni yürüyüş yolu ve ışıklandırma sistemini anlatan Gedik, "Sarnıcın tabii ki bizim için en etkileyici olacak kısmı sonundaki aydınlatma tasarımı. Çok etkileyici bir aydınlatma tasarımı çalıştık. Onunda montajına başlanmış durumda ve çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda sarnıca ciddi yük getiren ve çok ağır bir betonarme yürüyüş yolu vardı. Ciddi moloz çıkarttık buradan, o betonarme yolun kırımını yaptık. Yeni yaptığımız yürüyüş yoluyla sarnıcın derinliği daha fazla hissedilebilecek. Zemindeki su seviyesine daha yakın bir şekilde yürüyebilecek insanlar. Zaten geçirimli bir malzemeden özel olarak uyguluyoruz yürüyüş yolunu dolayısıyla aşağıda bulunan su yürürken hissedilebilir bir halde olacak. Burada insanlara aydınlatma sistemi ve yeni yürüyüş yoluyla daha özel bir deneyim sunabilecek hale getirip Mayıs ayının sonunda sarnıcı ziyarete açmayı planlıyoruz. Çalışmaların şuan da yüzde 95'lik bir kısmı tamamlanmış durumda sonlama imalatlarımız kaldı" diye konuştu.

(Sümeyye İnal - Alper Suat Tutaşı/ İHA)