Yerebatan Sarnıcı'nda Kimyasal Koku Alarmı

Yerebatan Sarnıcı'nda düzenlenen bir etkinlik öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.