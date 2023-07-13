Üye Girişi
Haberler

Yerebatan Sarnıcı'nda Kimyasal Koku Alarmı

Güncel Haberler

Yerebatan Sarnıcı'nda düzenlenen bir etkinlik öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

FATİH Yerebatan Sarnıcı'nda, konsolosluk daveti öncesi kimyasal koku hissedilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerebatan Sarnıcı İtfaiye AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title