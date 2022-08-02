YERE DEVRİLEN İŞARET LEVHASINA TAKILIP DÜŞEN KADIN YARALANDI BOLU'da, kaldırımda yürüdüğü sırada yere devrilen işaret levhasına takılıp düşen kadın yaralandı. BOLU'da, kaldırımda yürüdüğü sırada yere devrilen işaret levhasına takılıp düşen kadın yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen H.M. yere devrilen işaret levhasına takılarak yere düştü. Burnu kanayan kadına vatandaşlar yardım etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, işaret levhasının yoldan kaldırılmasını istedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Caddesi Bolu Güncel Haberler

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