YERDE PARA BULDUĞUNU SÖYLEYİP YANKESİCİLİK YAPTI

BAĞCILAR'da, yerde para bulmuş gibi davranarak yaklaştıkları insanların dikkatini dağıtıp, yankesicilik yapan iki dolandırıcı yakalandı. Şüphelilerin banknot gibi hazırlanan kağıt parçalarını, para gibi gösterdiği belirlendi. Yoldan geçen insanlara bu şekilde yaklaşan şüphelilerin dikkati dağılan mağdurların ceplerindeki parayı çaldığı tespit edildi.

Bağcılar'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, para destesi gibi hazırlanmış kağıt parçalarıyla dolandırıcılık ve yankesicilik yapan iki şüpheli hakkında çalışma başlattı. Yabancı uyruklu F.E.B. (48) ve M.A.Y. isimli şüphelilerin, yere düşürülmüş para görünümlü kağıt parçalarını kullanarak, çevredeki insanlara yaklaştığı, sözde buldukları parayı paylaşmak istediklerini söyledikleri belirlendi. Diğer şüphelinin de kendisini paranın sahibi gibi gösterip, parasının çalındığını iddia ederek arbede çıkardığı tespit edildi. Bu şekilde mağdurların dikkat dağıtaran şüphelilerin, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Şüphelilerin bu ilginç yöntemleri güvenlik kameralarıyla da belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler F.E.B. (48) ve M.A.Y.'nin (54), 'dolandırıcılık', 'yankesicilik', 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanmak' gibi suçlardan arama kaydı olduğu belirtildi. Şüpheliler emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.